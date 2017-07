CINCINNATI — Dans le but de solidifier un enclos de releveurs qui a saboté plus du tiers des avances de l’équipe cette saison, les Nationals de Washington ont mis la main sur les lanceurs Ryan Madson et Sean Doolittle des Athletics d’Oakland, dimanche.

En retour, les Nationals ont cédé le lanceur droitier Blake Treinen et deux espoirs, le lanceur gaucher Jesus Luzardo et l’intérieur Sheldon Neuse.

Âgé de 36 ans, Madson affiche une moyenne de points mérités de 2,06 et occupe le septième rang parmi les releveurs avec un ratio de buts sur balles et coups sûrs accordés par manche de 0,79.

À ses 13 dernières visites au monticule, il n’a permis à aucun coureur hérité de se rendre jusqu’au marbre.

Doolittle est un lanceur gaucher de 30 ans qui n’a concédé aucun coup sûr à un frappeur gaucher en 23 confrontations cette saison, avec 12 retraits sur des prises et aucune passe gratuite.

Il affiche un dossier de 1-0, avec trois matchs sauvegardés, une moyenne de points mérités de 3,38 et 31 retraits sur des prises en 21 manches et un tiers.

Les Nationals, meneurs de la section Est de la Ligue nationale, présentent une rotation de lanceurs partants de qualité, menée par Max Scherzer (11-5), Stephen Strasburg (9-3) et Gio Gonzalez (8-4). Ils n’ont cependant inscrit que 22 sauvetages en 36 opportunités.