NEW YORK — Les Rockies du Colorado ont réactivé Ian Desmond de la liste des joueurs blessés et inséré son nom au sein de l’alignement partant, dimanche, face aux Mets de New York.

Le polyvalent Desmond était à l’écart du jeu depuis le 3 juillet en raison d’une blessure au mollet droit. Il est revenu au jeu sans devoir passer par une période de rééducation dans les Ligues mineures et occupait le cinquième rang du rôle des frappeurs des Rockies.

Âgé de 31 ans, Desmond a amorcé la journée avec une moyenne au bâton de ,283, cinq coups de circuit, 26 points produits et dix buts volés.

Il a raté le premier mois de la saison en raison d’une fracture de la main gauche, après avoir signé un contrat de cinq ans, d’une valeur de 70 millions $, à titre de joueur autonome.

Desmond a d’ailleurs fait sentir sa présence en cognant un simple bon pour deux points contre Steven Matz, après deux retraits en première manche.

Les Rockies, qui avaient perdu 15 de leurs 20 derniers matchs avant le rendez-vous de dimanche, ont par ailleurs placé le nom du lanceur droitier Tyler Chatwood sur la liste des blessés.

Ennuyé par un problème au mollet droit, Chatwood n’a fait face qu’à cinq frappeurs samedi, concédant trois buts sur balles et un circuit de trois points à Jay Bruce.