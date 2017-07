ANAHEIM, Calif. — Les Angels de Los Angeles ont annoncé dimanche qu’ils avaient désigné pour assignation le joueur de deuxième but Danny Espinosa.

En 77 matchs avec les Angels cette saison, Espinosa présentait une moyenne au bâton de ,162, avec seulement 14 coups sûrs de plus d’un but et 19 points produits.

Les Angels occupent le 13e rang dans la Ligue américaine aux chapitres des points marqués et de la moyenne au bâton.

Depuis le retour de la pause du match des étoiles, ils n’ont marqué que quatre points en deux matchs, malgré le retour au jeu de Mike Trout après une blessure à un pouce.

Si Espinosa est libéré, les Angels seront responsables du reste de son contrat, qui lui rapportait un salaire de 5 425 000$.