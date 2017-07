BALTIMORE — Jose Quintana a fait du bon boulot à ses débuts avec les Cubs de Chicago, retirant 12 frappeurs sur des prises en sept manches pour aider sa nouvelle formation à vaincre les Orioles de Baltimore 8-0, dimanche, pour compléter un balayage de trois rencontres.

Acquis par les champions de la Série mondiale lors de la pause du match des étoiles, Quintana a donné le second souffle que les Cubs souhaitent avoir pour le reste de la campagne. L’as a concédé trois coups sûrs et il a joint Matt Garza en tant que seuls lanceurs à avoir retiré 12 adversaires au bâton à leur premier départ avec les Cubs.

Kris Bryant et Anthony Rizzo ont frappé un circuit pour ramener les Cubs à la barre de ,500, une première depuis le 29 juin. Les Cubs ont claqué 10 longues balles lors de cette série contre les Orioles.

Ils ont profité d’un départ difficile d’Ubaldo Jimenez (4-5) et ils se sont donné une avance de 4-0 en deuxième manche. Willson Contreras a placé quatre balles en lieu sûr, un sommet en carrière dans les Majeures.

Yankees 3 Red Sox 0 (1er match)

CC Sabathia n’a permis que deux coups sûrs en six manches, Didi Gregorius a cogné une longue balle en solo et les Yankees de New York ont défait les Red Sox de Boston 3-0 dans le premier affrontement d’un programme double.

Les Yankees ont signé un deuxième gain consécutif contre les meneurs de la section Est de l’Américaine et ils se sont approchés à deux matchs et demi du premier rang.

Les Red Sox ont laissé 10 coureurs sur les sentiers et ils n’ont pas obtenu un coup sûr en 11 présences avec des hommes en position de marquer.

À son deuxième départ depuis qu’il a quitté la liste des blessés, Sabathia (8-3) a utilisé sa balle rapide et sa balle glissante pour limiter les solides contacts. Il a donné cinq buts sur balles et retiré trois frappeurs sur des prises pour porter à 4-0 sa fiche lors de ses cinq derniers départs à l’étranger.

Twins 3 Astros 5

Mike Fiers a retiré 11 frappeurs sur des prises en sept manches, Nori Aoki a obtenu deux coups sûrs et deux points produits et les Astros de Houston ont battu les Twins du Minnesota 5-3.

Les meneurs de la section Ouest de l’Américaine ont gagné deux des trois matchs de cette série contre les Twins.

Les Astros tiraient de l’arrière en quatrième manche, mais Yuli Gurriel a frappé un double, Marwin Gonzalez a soutiré un but sur balles et Aoki a cogné un double de deux points pour procurer les devants 3-2 aux siens.

Fiers (6-4) a accordé deux points et quatre coups sûrs. Ken Giles a alloué un point en neuvième manche pour enregistrer un 20e sauvetage cette saison.

Kyle Gibson (5-8) a donné quatre points en plus de six manches.

Royals 4 Rangers 3

Le voltigeur de champ droit Shin-Soo Choo a perdu de vue un ballon de Lorenzo Cain, aveuglé par le soleil, et la balle a raté de peu son gant, produisant un simple d’un point en neuvième pour permettre aux Royals de Kansas City de battre les Rangers du Texas 4-3.

Choo a tenté de se couvrir les yeux, mais même ses lunettes de soleil n’ont été d’aucune utilité face au ballon de Cain. Les Royals ont mis un terme à une séquence de cinq défaites consécutives.

Kelvin Herrera (2-2) a lancé une neuvième impeccable. Jason Grilli (2-5), acquis par les Rangers de Toronto le 2 juillet dernier, a écopé de la défaite.

Alcides Escobar a débuté la neuvième en frappant un simple et Alex Gordon a profité d’un but sur balles. Aprè un retrait, Grilli a atteint Whit Merrifield avec un lancer pour remplir les sentiers. Après que Jorge Bonifacio eut été retiré sur des prises, Cain a donné aux siens le point de la victoire, avec un peu de chance.

Mariners 7 White Sox 6

Nelson Cruz a amorcé la 10e manche en claquant un circuit pour donner la victoire aux Mariners de Seattle par la marque de 7-6 face aux White Sox de Chicago.

Les Mariners ont ainsi balayé la série entre les deux équipes.

Danny Valencia et Kyle Seager ont également cogné des circuits pour les Mariners, qui sont à un match sous la barre de ,500 et tentent de rester dans la course pour obtenir une place en séries dans la Ligue américaine. Les Mariners ont remporté quatre matchs d’affilée, tandis que les White Sox ont perdu leurs quatre derniers.

Cruz a frappé la balle de Chris Beck (1-1) pour inscrire son 19e circuit de la saison. Samedi soir, il avait donné les devants aux siens avec un circuit en sixième.

Edwin Diaz a retiré sur des prises Jose Abreu, Todd Frazier et Avisail Garcia pour récolter son 16e sauvetage en 19 tentatives. Nick Vincent (3-1) a enregistré la victoire.