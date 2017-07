Sept Québécois ont obtenu un laissez-passer en vue de l’Omnium Placements Mackenzie, qui aura lieu du 20 au 23 juillet, sur le parcours 2 du Club de golf Les Quatre Domaines.

Ce tournoi du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada est inscrit au calendrier de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour. Sa bourse totale d’élève à 175 000 $ canadiens, dont 31 500 $ destinés au champion, et regroupera 156 golfeurs provenant d’une vingtaine de pays.

Les six meneurs au classement Coors Light ont obtenu leur laissez-passer. L’Ontarien Stéphane Dubois occupe le premier rang et les Québécois Sonny Michaud, Marc-Étienne Bussières, Jean-Philip Cornellier, Dave Lévesque et Tim Alarie suivent.

En vertu d’une exemption octroyée par Golf Canada, le champion amateur canadien Hugo Bernard, de Mont-Saint-Hilaire, aura l’occasion de vivre l’expérience d’un tournoi professionnel.

Pierre-Alexandre Bédard, de Cap-Rouge, est l’autre golfeur québécois à avoir obtenu un laissez-passer grâce à une victoire lors d’un des tournois de 2017 de Circuit Canada Pro Tour.

Champion de l’Invitation Desjardins en 2016, le premier tournoi de l’histoire de Circuit Canada Pro Tour, Dubois est impatient de prendre part à un tournoi d’une telle envergure.

«Je suis excité à l’approche de ce tournoi, a déclaré le golfeur de Brantford, en Ontario. J’en serai à ma troisième participation à un tournoi du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada et je souhaite que l’expérience acquise dans le passé puisse m’aider à avoir un bon résultat.»