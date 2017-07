SAN ANTONIO — Le Salvador et la Jamaïque se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Gold Cup 2017 de la CONCACAF en se livrant un match nul de 1-1, dimanche.

Ce point a permis à la Jamaïque de s’assurer d’une des deux premières positions du Groupe C et au Salvador de reléguer la Martinique hors des quarts de finale.

Les Salvadoriens ont été les premiers à s’inscrire au pointage, en première demie. Dès la 15e minute, Nelson Bonilla a accepté une passe de Ruben Marroquin et il est tout juste resté en jeu avant de glisser le ballon à la gauche du gardien Andre Blake et dans le petit filet.

La Jamaïque a joué de chance en deuxième demie pour créer l’égalité. À la suite d’un centre de Jermaine Taylor, le tir de Je-Vaughn Watson a touché la main de Narciso Orellana, alors posté dans la surface de réparation. L’arbitre n’a pas hésité à appeler un penalty, à la 62e minute.

Un peu plus d’une minute plus tard, Darren Mattocks s’est exécuté et il a logé le ballon sous la main gauche du gardien du Salvador Derby Carrillo, qui avait plongé du bon côté, mais n’a pu stopper la frappe de l’attaquant jamaïcain.

Assurées d’avoir leur laissez-passer pour la phase éliminatoire, les deux équipes n’ont pas risqué quoi que ce soit en fin de match et ils ont écoulé les dernières minutes sans vraiment attaquer.

Les deux nations devront maintenant attendre le résultat du duel opposant le Mexique au Curaçao, plus tard dimanche soir, avant de connaître leur adversaire au prochain tour.