BUDAPEST, Hongrie — Giorgio Minisini et Manila Flamini ont offert à l’Italie sa première médaille d’or aux championnats du monde aquatiques en remportant l’épreuve en duo mixte de nage synchronisée.

Minisini et Flamini ont totalisé 90,2979 points pour devancer les Russes Mikhaela Kalancha et Aleksandr Maltsev par seulement 0,034 point.

Le duo italien a impressionné les juges avec une chorégraphie intitulée, «A Scream form Lampedusa» — (Le cri de Lampedusa), conçue par la nageuse synchronisée russe Anastasia Ermakova et dédiée au grand nombre de migrants arrivant sur cette île située entre la Sicile et la Tunisie chaque année.

Cette victoire établit la récolte de l’Italie à ces mondiaux à une médaille d’or, une d’argent et trois de bronze.

Bill May et Kanako Spendlove ont mérité la médaille de bronze, procurant aux États-Unis une première médaille à ces mondiaux. Spendlove a gagné quatre médailles (une d’or et trois d’argent) aux mondiaux 2003 et 2005 lorsqu’elle représentait le Japon.

Les Canadiens René Robert Prévost et Isabelle Rampling se sont classés sixièmes avec 82,3413 points.

Les finales au tremplin de 3 mètres chez les dames et à la tour de 10 mètres chez les sommes sont présentées plus tard dans la journée.