CHICAGO — Le défenseur Brian Campbell prend sa retraite à l’âge de 38 ans après avoir joué pendant 17 saisons dans la LNH et remporté la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010.

Les Blackhawks ont révélé qu’il demeurera avec l’équipe au sein du département des activités commerciales, communautaires et du marketing.

«Je suis ravi de passer à la prochaine étape de ma carrière professionnelle et de ma vie, a précisé Campbell dans un communiqué. Je suis reconnaissant à mes nombreux coéquipiers, entraîneurs, membres du personnel et aux partisans que j’ai côtoyés tout au long de ma carrière de joueur à Chicago, à Buffalo, en Floride et à San Jose. L’organisation Blackhawks m’a permis de relever ce défi, et je suis reconnaissant de cette nouvelle opportunité.»

Campbell a marqué 87 buts et obtenu 417 passes pour un total de 504 points en 1082 matchs en saison régulière avec les Sabres, les Sharks, les Blackhawks et les Panthers. Les Sabres l’ont réclamé en sixième ronde du repêchage en 1997, et Campbell a pris part à quatre matchs des étoiles.

Le défenseur à caractère offensif a disputé 423 matchs consécutifs de 2011 à 2016. Cette séquence a pris fin en décembre non en raison d’une blessure mais lorsque l’entraîneur Joel Quenneville l’a retranché de la formation.

Les Blackhawks lui ont fait signer un contrat de huit ans pour 57,14 millions $ US en 2008 et il était utilisé pendant presque 20 minutes par match l’année de la conquête de la coupe Stanley avant que les contraintes du plafond salarial n’entraînent son transfert aux Panthers de la Floride en 2011. Il a terminé sa carrière à Chicago et il continuera de vivre dans la région avec sa famille.

«Après une brillante carrière sur la patinoire, Brian demeurera un membre important de notre organisation», a déclaré John McDonough, président et chef de la direction de Blackhawks.