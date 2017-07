MINNEAPOLIS — Le lanceur des Yankees de New York Michael Pineda et son coéquipier Greg Bird, joueur de premier but, devront tous les deux passer sous le bistouri mardi.

Pineda subira une intervention chirurgicale de type Tommy John, ce qui le tiendra à l’écart du jeu jusqu’à l’année prochaine.

Les Yankees ont indiqué que Pineda aura recours à cette intervention chirurgicale afin de réparer un ligament déchiré dans son coude droit.

Les Yankees amorceront lundi une série de trois rencontres contre les Twins du Minnesota. Ils ont débuté la journée au deuxième et dernier rang des équipes repêchées de l’Américaine et ils accusent trois matchs et demi de retard sur les Red Sox de Boston et le premier rang de la section Est de l’Américaine.

Âgé de 28 ans, Pineda a montré une fiche de 8-4 et une moyenne de points mérités de 4,39 en 17 départs cette saison. Il est admissible à devenir joueur autonome au terme de la campagne.

Le directeur médical des Reds de Cincinnati, le docteur Timothy Kremchek, effectuera cette intervention.

Bird subira quant à lui une intervention à la cheville et devra s’absenter au moins six semaines.

Après avoir connu un bon camp d’entraînement, Bird n’a affiché qu’une moyenne au bâton de ,100, dont un circuit, en 19 matchs en début de saison. Il a été placé sur la liste des blessés le 2 mai en raison d’une contusion osseuse à la cheville droite.

Après qu’il eut été tenu à l’écart du jeu, Bird a suivi les traitements de réadaptation, mais la douleur a refait surface. Il a visité plusieurs médecins pour découvrir une façon de traiter sa blessure.

Bird a raté la dernière saison après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule.