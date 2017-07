PHILADELPHIE — Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat d’entrée à leur choix de première ronde au dernier repêchage de la LNH, Nolan Patrick, lundi.

Selon certains médias, l’entente s’échelonnerait sur une durée de trois ans et serait d’une valeur annuelle de 925 000 $US. Le pacte comprend également des bonis de performance qui pourraient élever son salaire à 2,85 millions $.

Le joueur de centre de 18 ans a été sélectionné au deuxième rang en juin après avoir passé les trois dernières saisons avec les Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue de l’Ouest.

À sa première saison dans le junior, Patrick a amassé 56 points, dont 30 buts, en 55 matchs. Il a ajouté huit buts et sept mentions d’assistance en 19 parties éliminatoires pour mener les Wheat Kings jusqu’en finale de la Ligue de l’Ouest. Il a également été nommé la recrue de l’année du circuit.

En 2015-16, Patrick a aidé les Wheat Kings à remporter un premier titre en 20 ans. Il a inscrit 41 buts et 102 points en 72 matchs et il a marqué 13 buts et 17 aides en 23 parties éliminatoires. Au terme de la saison, il a été nommé le joueur le plus utile du circuit Robison.