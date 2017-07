BALTIMORE — Seth Smith a brisé l’égalité en septième manche en frappant un circuit et les Orioles de Baltimore ont bénéficié d’une bonne prestation de ses lanceurs pour battre les Rangers du Texas 3-1, lundi.

Smith a cogné une longue balle aux dépens d’Andrew Cashner (4-8) pour porter la marque 2-1. Il s’agissait de la première avance des Orioles depuis le retour de la pause du match des étoiles, eux qui ont été balayés par les Cubs de Chicago. Ils avaient alloué 27 points dans cette série, dont 21 par les partants.

Cette fois, Chris Tillman n’a accordé qu’un seul point et deux coups sûrs en plus de six manches. Il s’agissait de son meilleur départ depuis son premier de la campagne, le 7 mai, quand il a blanchi les White Sox de Chicago.

Richard Bleier (2-1) n’a pas donné de point en septième manche, Mychal Givens a été parfait en huitième et Brad Barch a fermé les livres en neuvième pour enregistrer un 16e sauvetage cette saison.

Yankees 2 Twins 4

Eddie Rosario a frappé deux doubles productifs et Eduardo Escobar a produit le point de la victoire grâce à un simple en huitième manche, permettant aux Twins du Minnesota de doubler les Yankees de New York 4-2.

Brian Dozier a obtenu deux coups sûrs et Adalberto Mejia a concédé un point en cinq manches et un tiers pour les Twins. C’était l’égalité 2-2 quand Escobar a cogné un simple au champ gauche contre Caleb Smith (0-1). Rosario a suivi avec son deuxième double du match et Brandon Kintzler a signé un 26e sauvetage cette saison.

Aaron Judge n’a pas placé une balle en lieu sûr en trois présences et il a reçu un but sur balles intentionnel. Il n’a frappé qu’un coup sûr en 21 apparitions au marbre depuis son excitante prestation au concours de circuits des Majeures.

Garrett Cooper a réussi trois coups sûrs, dont deux doubles, et le joueur recrue Clint Frazier a lui aussi claqué deux doubles pour les Yankees.

Taylor Rogers (5-1) n’a concédé aucun point en relève pendant une manche et un tiers et il a ajouté la victoire à sa fiche.

Tigers 10 Royals 2

Nicholas Castellanos et Mikie Mahtook ont cogné des longues balles, Jordan Zimmermann a muselé ses adversaires avec des prises et les Tigers de Détroit ont défait les Royals de Kansas City 10-2 en lever de rideau de leur série de quatre rencontres.

Ian Kinsler a ajouté une claque de trois points pour les Tigers, qui ont sorti le lanceur meneur au chapitre des victoires dans la Ligue américaine, Jason Vargas (12-4), après seulement deux manches et deux tiers de travail à son premier départ depuis le retour de la pause du match des étoiles.

Zimmermann (6-7) a alloué un point en sept coups sûrs et aucun but sur balles en six manches et deux tiers, lançant 79 prises en 97 lancers. Il a retiré 24 des 28 premiers frappeurs auxquels il a fait face, lui permettant de récolter sa première victoire depuis le 3 juin dernier.

Apparemment, la seule balle lancée qui n’était pas une prise a atteint Alcides Escobar au poignet gauche en septième. Le joueur d’arrêt-court a été forcé de quitter la rencontre.