BOSTON — Steve Pearce a claqué un circuit en solo en plus d’ajouter un simple d’un point en huitième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Red Sox de Boston 4-3, lundi soir.

Les Blue Jays menaient 3-0 après deux manches, mais les Red Sox ont nivelé la marque en septième lorsque Dustin Pedroia a frappé le lancer de Dominic Leone sur le monstre vert. Christian Vazquez a marqué le point égalisateur, mais Mookie Betts a été retiré au marbre.

Les Jays ont repris les devants en huitième grâce à un simple de Pearce, qui a permis à Ezequiel Carrera d’inscrire le point victorieux.

Ryan Tepera (5-1), qui a amorcé la huitième, a récolté la victoire même si Leone était le lanceur en place lorsque le point de la victoire a été marqué. Le règlement 9,17 (c) stipule qu’il ne faut pas décerner la victoire au releveur qui a fait une courte et inefficace sortie au monticule.

Roberto Osuna a lancé la neuvième pour obtenir son 23e sauvetage.

Heath Hembree (1-3) a subi son troisième revers.

Marcus Stroman avait blanchi les Red Sox jusqu’en septième, allouant trois coups sûrs — dont deux d’entre eux étaient des coups frappés au champ intérieur vers le lanceur. Il a toutefois été victime d’une erreur pour avoir omis de toucher le coussin lorsque le joueur de premier but Justin Smoak lui a envoyé le roulant de Jackie Bradley fils.

Stroman a accordé un but sur balles à Vazquez et a du même coup permis aux Red Sox de remplir les sentiers. Le ballon-sacrifice de Brock Holt a produit un point et le simple de Betts a forcé Stroman à faire place à la relève.