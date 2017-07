TOKYO — L’incertitude quant au budget final des Jeux olympiques de 2020 persistera jusqu’en 2019, a affirmé le responsable du Comité d’organisation de Tokyo.

«Nous continuerons à évaluer d’autres options pour réaliser des gains d’efficacité des coûts», a déclaré Toshiro Muto, le grand responsable de Tokyo 2020, aux médias étrangers à propos des préoccupations concernant les coûts plus élevés que prévus.

Le coût estimatif pour organiser les jeux a doublé pour atteindre 1,4 trillion de yens (12,6 milliards $ US) par rapport aux 730 milliards de yens (6,6 milliards $) proposés lorsque Tokyo a remporté le vote en 2013.

Tokyo a réduit certains coûts en optant pour des installations temporaires et des installations préexistantes, y compris à l’extérieur de Tokyo, au lieu de construire de nouvelles installations.

Muto a déclaré que 60 pour cent des installations sont préexistantes et 40 pour cent se trouvent en dehors de la capitale du Japon.

Cela comprend le plan d’organiser quelques matchs de baseball et de balle-molle dans la préfecture de Fukushima, site de l’accident majeur à la centrale nucléaire après le séisme et le tsunami de 2011. Muto a précisé que le grand thème pour Tokyo 2020 sera axé sur le rétablissement après la catastrophe dévastatrice survenue près d’une décennie plus tôt.

Muto a conclu que la construction du controversé stade principal est bien engagée.