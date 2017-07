HOUSTON — L’arrêt-court étoile des Astros de Houston Carlos Correa devrait rater de six à huit semaines en raison d’une déchirure ligamentaire au pouce gauche.

Les Astros ont inscrit le nom de Correa sur la liste des blessés pour 10 jours et rappelé Colin Moran de leur club-école AAA de Fresno à temps pour leur match en soirée, contre les Mariners de Seattle.

Le directeur général des Astros, Jeff Luhnow, a qualifié cette perte de dur coup, mais s’attend à ce que Correa soit de retour pour le dernier droit, en septembre.

Avant les matchs de mardi, les Astros détenaient une avance de 15,5 devant les Mariners au sommet de l’Ouest de l’Américaine.

La recrue de l’année de l’Américaine en 2015 a maintenu une moyenne de ,320/,400/,566 avec 20 circuits et 67 points produits — deuxième plus haut total de l’Américaine — cette saison. Il s’est blessé lundi soir, en prenant un élan.

Moran, qui peut évoluer aux premier et troisième buts et frappe de la gauche, a maintenu une moyenne de ,309/,373/,543 avec 15 doubles, 18 circuits et 63 points produits en 79 rencontres avec les Grizzlies.