PITTSBURGH — Le receveur Stephen Vogt, des Brewers de Milwaukee, devra s’absenter pour au moins un mois en raison d’une entorse au genou gauche survenue lors d’une collision au marbre, lundi soir.

Vogt s’est blessé en entrant en collision avec le lanceur des Pirates de Pittsburgh Chad Kuhl en cinquième, dans une victoire de 4-2 des Pirates. Kuhl tentait de marquer du deuxième but sur un coup sûr au champ droit.

Vogt a capté le relais au marbre et a tenté un mouvement de balayage quand Kuhl l’a renversé. Vogt est resté étendu sur le terrain durant plusieurs minutes avant de se faire transporter au vestiaire.

Les Brewers ont acquis Vogt au ballotage via les Athletics d’Oakland, le mois dernier. Depuis ce temps, il affiche une moyenne au bâton de ,250 dont quatre circuits et neuf points produits, en 12 rencontres. Cette saison, il affiche une moyenne de ,222, dont huit circuits et 29 points produits avec les deux équipes.

Les Brewers ont rappelé Jett Bandy des mineures. Bandy a frappé pour ,211 avec six circuits et 18 points produits durant son premier séjour avec Milwaukee cette saison.