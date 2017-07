MIAMI — Maikel Franco a cogné trois coups sûrs, dont un circuit qui a brisé l’égalité en huitième, pour permettre aux Phillies de la Philadelphie de l’emporter 5-2 face aux Marlins de Miami, mardi soir.

Frappé au champ gauche contre Dustin McGowan (5-1), le circuit de Franco était son 14e de la saison.

Nick Williams a ajouté une longue balle de deux points en neuvième.

Cameron Perkins a récolté deux points produits pour les Phillies. Pat Neshek (3-2) n’a accordé aucun point en septième, obtenant la victoire.

Hector Neris a été parfait en neuvième, inscrivant un neuvième sauvetage en 12 tentatives.

Giancarlo Stanton a claqué sa 29e longue balle, un sommet dans la Nationale. Les Marlins ont néanmoins perdu pour la quatrième fois à leurs cinq derniers matches.

Brewers 3 Pirates 4

Les Brewers ont marqué trois fois en troisième mais les Pirates ont répliqué avec quatre points en sixième, Pittsburgh battant Milwaukee par ce score.

David Freese a fait la différence avec un simple d’un point aux dépens d’Oliver Drake (3-3).

Francisco Cervelli et Josh Harrison ont frappé des circuits pour les Pirates, invaincus à leurs trois dernières rencontres.

Travis Shaw a cogné une longue balle pour les Brewers, sans victoire depuis trois matches.

Ivan Nova (10-6) a donné trois points et 10 coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.

Deux releveurs ont fait le lien vers Felipe Rivero, qui a signé un huitième sauvetage. Il s’est compliqué la tâche en accordant deux coups sûrs, mais il a mis fin au match en disposant d’Eric Thames sur élan.