BALTIMORE — Chris Davis a établi un sommet personnel avec six points produits et les Orioles de Baltimore ont écrasé les Rangers du Texas 12-1, mardi.

Davis a frappé un circuit de deux points dans une première manche de six points, puis il a ajouté un grand chelem en quatrième.

C’était la 19e fois que Davis cognait plus d’un circuit dans une rencontre. Il disputait une cinquième rencontre depuis son retour d’une élongation à l’oblique.

Le quatrième frappeur des Orioles n’avait pas claqué de longue balle depuis le 10 juin.

Les Orioles ont marqué six points contre Tyson Ross (2-2) avant le premier retrait. Ce fut bien suffisant pour une deuxième victoire consécutive face aux Rangers, après avoir encaissé un balayage face aux Cubs de Chicago.

Dylan Bundy (9-8) a alloué un point et quatre coups sûrs en six manches, inscrivant sa première victoire depuis le 24 juin.

Essayant de rester dans le portrait des séries, les Rangers ont eu des difficultés au monticule et au bâton. En plus de tout ça, le joueur de champ centre Carlos Gomez avait la balle en main sur le premier circuit de Davis en première, avant que la balle s’échappe au-delà du mur.

Shin-Soo Choo a claqué un circuit pour les Rangers, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. La formation n’a marqué que six points lors des quatre derniers affrontements.

Tigers 9 Royals 3

Nick Castellanos a frappé deux circuits et a produit cinq points, aidant les Tigers de Detroit à s’imposer 9-3 face aux Royals de Kansas City.

Le troisième but a cogné deux circuits en solo, un triple de deux points et un simple d’un point. Il est passé à un double du carrousel.

Matthew Boyd (3-5) a espacé trois points et sept coups sûrs en six manches. Il n’avait pas goûté à la victoire depuis le 16 avril.

Victor Martinez a claqué un simple de deux points pour les Tigers, qui signaient un quatrième gain d’affilée.

Travis Wood (1-3) a donné six points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Mariners 2 Astros 6

Evan Gattis a frappé deux circuits pour donner une bonne avance aux siens et les Astros de Houston ont battu les Mariners de Seattle 6-2.

Gattis a frappé un circuit en solo en deuxième et en sixième aux dépens de Sam Gaviglio (3-5). C’était la 8e fois de sa carrière qu’il frappait plus d’une longue balle dans une rencontre.

Peacock (8-1) a alloué trois coups sûrs et un point, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises en sept manches de travail. Il a ainsi égalé son plus long départ en carrière pour obtenir sa cinquième victoire consécutive. Luke Gregerson s’est chargé des quatre derniers retraits pour récolter son premier sauvetage.

Jose Altuve a claqué trois coups sûrs et a récolté un point produit pour les Astros. Marwin Gonzalez a quant à lui frappé un coup sûr à son premier match à l’arrêt-court, remplaçant le joueur étoile Carlos Correa qui fut placé sur la liste des blessés mardi en raison d’une blessure au pouce.

Yankees 6 Twins 3

Bartolo Colon a flanché en cinquième manche après avoir connu un bon départ et le double de deux points de Gary Sanchez a ouvert la voie aux Yankees pour vaincre les Twins du Minnesota 6-3.

Disputant son 514e départ dans les Majeures, son premier avec les Twins, Colon a alloué huit coups sûrs et quatre points. Il a effectué trois retraits sur des prises. La foule l’a tout de même acclamé lorsque les Twins l’ont remplacé au monticule en cinquième.

Aaron Judge a frappé un simple d’un point et Didi Gregorius a cogné un circuit de deux points face à Ryan Pressly, qui est venu en relève à Colon.

Dodgers 1 White Sox 0

Clayton Kershaw n’a accordé aucun point en sept manches de travail, récoltant sa 15e victoire et les Dodgers de Los Angeles l’ont emporté 1-0 face aux White Sox de Chicago.

C’était la 10e victoire consécutive des Dodgers.

Kershaw (15-2) effectuait son premier départ depuis le retour de la pause du match des étoiles. Il a alloué sept coups sûrs et un but sur balles pour mettre la main sur sa 11e victoire d’affilée.

Les Dodgers, qui détiennent la meilleure fiche (65-29), ont remporté 30 de leurs 34 dernières rencontres. Il s’agit de leur deuxième séquence de 10 gains cette saison.

Les releveurs Pedro Baez et Kenley Jansen se sont succédé pour terminer le match. Jansen a survécu à un ballon envoyé loin au champ par Matt Davidson pour signer son 24e sauvetage en 24 occasions.

Chris Taylor a claqué quatre coups sûrs et a croisé le marbre lorsque Cody Bellinger a frappé un circuit en première manche aux dépens de Miguel Gonzalez (4-9).

Le joueur de champ intérieur Todd Frazier n’était pas de la formation partante puisqu’il se trouvait au milieu de spéculations sur un possible échange en retour des releveurs David Robertson et Tommy Kahnle des Yankees de New York.