MINNEAPOLIS — Les Yankees de New York ont ouvert leur jeu, tard mardi soir, se positionnant dès maintenant pour la course aux séries en obtenant le joueur d’avant-champ Todd Frazier ainsi que les releveurs David Robertson et Tommy Kahnle des White Sox de Chicago en retour du releveur Tyler Clippard et de trois espoirs.

Les Bombardiers du Bronx occupent actuellement le deuxième rang des équipes repêchées dans l’Américaine. Ils sont troisièmes dans l’Est, à 3,5 matchs des Red Sox de Boston.

Il s’agit d’une deuxième transaction d’importance en une semaine pour les White Sox, pire équipe de l’Américaine, qui ont envoyé leur as partant Jose Quintana aux Cubs en retour de quatre joueurs des ligues mineures la semaine dernière.

En plus de Clippard, les White Sox mettent la main sur le gaucher Ian Clarkin, ainsi que les voltigeurs Blake Rutherford et Tito Polo. Ils ont également annoncé que l’espoir Yoan Moncada avait été rappelé en vue de leur rencontre de mercredi, face aux Dodgers de Los Angeles.

Frazier a participé à deux matchs des étoiles avec les Reds de Cincinnati, mais il connaît une saison en-deça des attentes. Il peut jouer au premier but, où les Yankees ont un besoin criant, ou demeurer au troisième, ce qui forcerait alors le déplacement de Chase Headley.

Âgé de 31 ans, Frazier ne frappe que pour ,207/,328/,432 avec 16 circuits et 44 points produits cette saison. L’an dernier, il avait établi des sommets personnels avec 40 circuits et 98 points produits. Il deviendra joueur autonome à la conclusion de la présente campagne.

Clippard, 32 ans, a été repêché par les Yankees et de nouveau acquis dans une transaction avec les Diamondbacks de l’Arizona l’été dernier. Il a compilé une fiche de 1-5 avec une moyenne de points mérités de 4,95 en 32 matchs. C’est la quatrième fois qu’il est échangé en moins de trois saisons.

Il sera remplacé par le droitier Robertson, qui retourne à sa première organisation. Lui aussi âgé de 32 ans, il présente une fiche de 4-2 avec une m.p.m. de 2,70 et a réussi 13 sauvetages en 14 occasions. Il s’est établi avec les Yankees en 2008 et a obtenu 39 sauvetages en 2014 avant de profiter de l’autonomie pour signer un contrat avec les White Sox.

Kahnle, un droitier de 27 ans, a de son côté une fiche de 1-3 avec une moyenne de 2,50 en 37 matchs. Il a obtenu 60 retraits sur des prises contre sept buts sur balles en 36 matchs de travail.

Rutherford et Clarkin évoluent au niveau A, tandis que Polo est passé du niveau A au AA en cours de saison.

Moncada, un voltigeur de 22 ans, a été obtenu des Red Sox dans la transaction pour Chris Sale. Il frappe pour .282 avec 12 circuits, 36 points produits et 17 buts volés avec le club AAA de Charlotte. Boston avait dépensé 63 millions $ US, dont 31,5 millions $ en boni de signature, pour mettre sous contrat le Cubain en 2015.

Il a récemment été élu meilleur espoir de tout le baseball par Baseball America.