MINNEAPOLIS — Miguel Sano a claqué un circuit de trois points pour aider les Twins du Minnesota à l’emporter 6-1 aux dépens des Yankees de New York, mercredi.

Tous les points des Twins ont été inscrits en deuxième.

Zack Granite a parti le bal avec un simple à travers le monticule, produisant ses deux premiers points dans le baseball majeur.

Eduardo Escobar a frappé un simple d’un point après un but sur balles à Brian Dozier, puis Sano a cogné son 23e circuit de la saison.

Jose Berrios (9-3) a espacé un point et six coups sûrs en six manches et deux tiers. Le Portoricain aime bien la clarté du jour: il a un dossier de 6-0 en sept sorties l’après-midi, cette saison.

Depuis la fin de la pause des étoiles, les Twins ont gagné au lendemain d’un revers trois fois en autant d’occasions.

Ils restent à domicile pour accueillir les Tigers de Detroit, de vendredi à dimanche, après quoi ils iront disputer huit matches en Californie.

Jordan Montgomery (6-5) a été victime de six points et sept coups sûrs en six manches.