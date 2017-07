SOUTHPORT, Royaume-Uni — Deux superbes coups de fosse de sable par Jordan Spieth et Brooks Koepka — l’un pour une normale, l’autre pour un aigle — leur ont permis de tous deux remettre des cartes de 65 et de s’emparer de la tête à l’Omnium britannique.

Koepka, qui n’a pratiquement pas joué depuis qu’il a gagné l’Omnium des États-Unis le mois dernier, se trouvait dans une fosse en bordure du vert du trous no 17, à normale 5, quand il a regardé son coup roulé jusqu’au fond de la coupe pour un aigle qui lui a permis de rejoindre Spieth à moins-5 au Royal Birkdale.

Spieth a réussi une ronde sans bogey, mais il a lui aussi dû se surpasser dans une fosse à la droite du vert du 16e trou. Il a visé la droite de la coupe pour ne pas que la balle roule jusque dans une autre fosse sur la gauche. Elle a stoppé sa course a 10 pieds du fanion, en parfaite position. Il a callé son roulé pour la normale.

Le Royal Birkdale est beaucoup plus clément qu’il ne l’avait été il y a neuf ans, alors que des vents violents et de la pluie fouettaient le parcours. Le 146e Omnium britannique s’est amorcé par temps frais, sous une pluie fine et un fort vent. Mark O’Meara, vainqueur au Royal Birkdale en 1998 et qui dispute son dernier Omnium britannique, a frappé le premier coup de départ.

Puis, il en a frappé un autre.

Sa première balle a été perdue dans les ajoncs et il a joué un quadruple bogey, en route vers un pointage de 81.

Peu de temps après, les vents de la Mer d’Irlande ont poussé les nuages pour faire place à un soleil radieux pour les rondes d’après-midi.

Si le vent est demeuré assez puissant, les pointages ont été plutôt bons.

Koepka et Spieth ont montré la voie, suivis d’Ian Poulter, Justin Thomas, Richard Bland et du Canadien Austin Connelly à 67. Un autre groupe, dont le Japonais Hideki Matsuyama, suit à 68.

L’autre Canadien en lice, Adam Hadwin, a connu une journée plus difficile avec une carte de 71, un coup au-dessus de la normale.