NEW YORK — Jose Reyes a mis fin à la rencontre en cognant un simple d’un point après deux retraits en neuvième manche et les Mets de New York ont défait les Cardinals de St. Louis 3-2, jeudi.

Michael Conforto a amorcé la poussée victorieuse en soutirant un but sur balles à Trevor Rosenthal (2-4), mais il a ensuite été retiré au deuxième coussin sur un optionnel de Yoenis Cespedes. Ce dernier a atteint le troisième but un retrait plus tard sur un simple de T.J. Rivera. Reyes a finalement frappé le premier tir de Rosenthal vers le premier-but Matt Carpenter, mais Reyes a devancé Rosenthal au coussin et Carpenter n’a même pas tenté de relais.

Lucas Duda et Wilmer Flores ont cogné des circuits en solo pour les Mets, qui ont ainsi partagé les honneurs de la série de quatre rencontres.

Tommy Pham a frappé un circuit en solo et un double d’un point pour les Cardinals.

La victoire est allée au dossier d’Addison Reed (1-2), qui a blanchi les Cardinals en début de neuvième manche.

Diamondbacks 12 Reds 2

Jake Lamb a cogné deux circuits et produit six points, Patrick Corbin a bien fait au monticule pendant plus de sept manches et les Diamondbacks de l’Arizona ont écrasé les Reds de Cincinnati 12-2.

Lamb a lancé le bal avec un circuit de trois points en première manche et il a clôturé le match avec une autre longue balle de trois points en neuvième.

Ketel Marte et Gregor Blanco ont produit deux points chacun pour les Diamondbacks, qui ont gagné seulement trois de leurs 12 derniers matchs.

Corbin (7-9) a oeuvré pendant sept manches et un tiers et a limité les Reds à un point sur sept coups sûrs et un but sur balles.

Taijuan Walker devait commencer le match au monticule pour les Diamondbacks, mais il a été remplacé par Corbin puisque son épouse est entrée d’urgence à l’hôpital pour accoucher de leur enfant.

Corbin n’avait pas gagné depuis le 16 juin, compilant un dossier de 0-3 au cours de cette séquence de cinq départs.

Eugenio Suarez a produit et marqué les deux points des Reds grâce à deux circuits en solo.

Luis Castillo (1-3) a été débité de quatre points sur quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches. Les Diamondbacks ont marqué six points aux dépens d’Ariel Hernandez en neuvième.

Brewers 2 Pirates 4

Gregory Polanco a cogné un circuit, Chris Stewart a frappé trois coups sûrs et les Pirates de Pittsburgh ont complété le balayage de leur série de quatre matchs face aux Brewers de Milwaukee grâce à un gain de 4-2.

Les Pirates ont remporté 11 de leurs 13 dernières parties pour s’approcher à trois matchs des Brewers et du premier rang de la section centrale de la Nationale. Les Brewers ont encaissé un cinquième revers consécutif.

Polanco a frappé un circuit en solo contre Jimmy Nelson (8-5) en quatrième manche. Stewart a marqué le point qui a fait la différence en cinquième, sur un simple de Josh Harrison.

La victoire est allée au dossier de Jameson Taillon (6-3), qui a retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers. Felipe Rivero a été parfait en neuvième et il a enregistré un neuvième sauvetage.