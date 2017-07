MONTRÉAL — Lors du premier des deux jours de l’épreuve cycliste La Course disputée jeudi en marge de la 18e étape du Tour de France, Karol-Ann Canuel a vu deux de ses coéquipières chez Boels-Dolmans percer le top-5.

L’athlète originaire d’Amos a pour sa part terminé 19e, à 4 minutes 50 secondes de la gagnante sur le parcours entre Briançon et Izoard.

C’est la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) qui s’est imposée en solo à l’issue de cette courte étape de 67,5 kilomètres, dont la moitié du parcours était en ascension pour se terminer au sommet du col de l’Izoard, situé à 2360 mètres d’altitude. Les coéquipières de Canuel, Elizabeth Deignan et Megan Guarnier, ont terminé respectivement deuxième et quatrième.

«J’ai donné mon maximum dans la montée. Mon but était d’arriver dans le top-20, a expliqué Canuel. Dans ce type d’épreuve pas trop longue qui se termine par un col de 14 kilomètres, il n’y a pas vraiment de tactique. C’était ma première présence à La Course et il y avait effectivement plus de spectateurs qu’à une course normale.»

La conclusion de La Course aura lieu samedi à Marseille, avec la présentation d’une poursuite sur une distance 22,5 kilomètres.