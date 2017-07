SYLVANIA, Ohio — Gerina Piller a remis une carte de 63 (moins-8) pour se donner une priorité d’un coup au sommet du classement de la Classique Marathon, jeudi.

N’ayant jamais remporté un tournoi sur le circuit de la LPGA, Piller a réussi neuf oiselets et elle a commis un boguey lors de la première ronde, à Highland Meadows. L’Américaine a réussi un oiselet lors de quatre de ses cinq premiers trous et quatre de ses huit derniers. Elle a devancé la championne de l’Omnium féminin des États-Unis, Sung Hyun Park, et Peiyun Chien.

Park, une golfeuse sud-coréenne qui a gagné un premier tournoi majeur la semaine dernière, a réussi sept oiselets et elle n’a commis aucun boguey. Chien, une recrue originaire de Taïwan, a réussi huit oiselets, mais elle a commis un boguey.

Kelly Shon, Aditi Ashok et In-Kyung Kim ont joué 65 et elles se retrouvent à égalité au quatrième rang. Angel Yin et Sandra Changkija suivent en septième position en vertu d’une ronde de 66.

Lydia Ko, qui n’a signé aucune victoire depuis celle qu’elle a acquise sur ce parcours, l’année dernière, a éprouvé quelques difficultés et elle a inscrit un 73 à sa carte. Elle a commis trois bogueys et elle a réussi un oiselet.

Alena Sharp est la mieux classée des joueuses canadiennes à prendre part à cet événement. Elle a bouclé le parcours en 69 coups, un de mieux que Brooke M. Henderson, et elle occupe le 33e échelon, à moins-2. Ses compatriotes Augusta James et Samantha Richdale sont à égalité avec la normale, en 67e place. Lorie Kane (72) et Jennifer Ha (78) occupent les 90e et 143e positions.