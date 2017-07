BALTIMORE — Jonathan Schoop et Adam Jones ont tous les deux frappé un circuit et produit trois points, aidant les Orioles de Baltimore à venir de l’arrière contre Cole Hamels et vaincre les Rangers du Texas 9-7, jeudi soir.

Cette victoire a permis aux Orioles de balayer cette série de quatre affrontements.

Mark Trumbo et Chris Davis ont aussi étiré les bras pour les Orioles, qui tiraient de l’arrière 5-1 en cinquième manche avant d’infliger à Hamels (4-1) un premier revers en 10 départs cette saison.

Les Orioles ont claqué 10 longues balles au cours de cette série et ils ont dominé leurs adversaires 34-11 au chapitre des points.

Les Orioles ont remporté un quatrième match de suite, leur plus longue séquence depuis le début du mois de mai, quand ils avaient signé six gains consécutifs. Ils se sont approchés à trois matchs de la barre de ,500.

Miguel Castro (2-1) s’est occupé de la sixième manche pour l’équipe locale, après que le partant Wade Miley eut concédé cinq points en autant de manches.