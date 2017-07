LONDRES — Ilie Nastase a été suspendu des compétitions de la Fed Cup et de la Coupe Davis jusqu’en 2019 pour son langage grossier et son mauvais comportement en tant que capitaine de l’équipe roumaine lors d’une confrontation contre la Grande-Bretagne.

En plus de cette suspension, la Fédération internationale de tennis (ITF) a révélé que le champion des Internationaux de France en 1973 ne pourra pas travailler à titre officiel pendant deux ans supplémentaires, jusqu’en 2021.

Nastase, âgé de 71 ans, a aussi écopé d’une amende de 10 000 $ US. Il dispose de trois semaines pour faire appel de cette décision.

«M. Nastase a fait un commentaire sur l’enfant à naître de Serena Williams qui était très inapproprié et raciste», a déclaré l’ITF.

Nastase a également «fait des avances à caractère sexuel à l’endroit d’Anne Keothavong, le capitaine de l’équipe britannique», et «fait des commentaires abusifs et menaçants aux officiels du match et aux membres de l’équipe britannique.»

S’il ne pourra assister aux événements sanctionnés par l’ITF, cette suspension ne s’applique pas aux tournois du Grand Chelem, de l’ATP ou de la WTA, qui ne relèvent pas de la compétence de l’organisme.