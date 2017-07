TORONTO — Le gouvernement fédéral a prolongé son engagement financier aux athlètes qui devraient atteindre leur apogée en 2022 et au-delà.

Le montant de 5 millions $ par année réservé spécifiquement aux athlètes connus sous le nom de «NextGen» — la prochaine génération — n’est plus limité à la période initiale de quatre ans promise dans le budget fédéral de 2016, mais il s’agit maintenant d’un engagement annuel continu.

La ministre des Sports, Carla Qualtrough, en a fait l’annonce, vendredi, à Toronto.

L’argent du gouvernement fédéral est conditionnel à ce que À nous le podium, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien égalent ensemble cette contribution de 5 millions $ grâce à leur propre collecte de fonds auprès des entreprises et, par conséquent, doublent l’argent versé aux athlètes de la prochaine génération.

Le directeur général du COC, Chris Overholt, a déclaré la Banque Royale du Canada va contribuer à ce fond.

«Ce nouveau financement signifie que les athlètes vraiment prometteurs, quel que soit leurs moyens ou leurs contextes, peuvent trouver le soutien financier dont ils ont besoin pour poursuivre leurs rêves olympiques, a déclaré Overholt.

«Le programme de financement de la nouvelle génération est une opportunité pour tous les Canadiens, de nos partenaires corporatifs aux citoyens individuels, de s’impliquer et d’investir dans le succès futur du Canada.

«RBC est la première entreprise à annoncer son soutien au programme ‘NextGen’ de la Fondation olympique canadienne.»

L’une des conclusions d’un rapport publié en juin par le ministère du Patrimoine — Sport Canada relève de ce ministère — qu’il n’y avait pas assez d’argent à l’intention des athlètes qui sont de cinq à huit ans de leurs meilleures années dans le sport.

Ce groupe comprend les futurs médaillés du Canada.

«Nous ne pouvons maintenir ce niveau de succès et de podiums, puisque le niveau de compétition est de plus en plus relevé, sans donner un peu plus de soutien pour nous assurer que les athlètes continuent de produire ces résultats», a déclaré Qualtrough lorsque le rapport a été rendu public.