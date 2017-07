GSTAAD, Suisse — Deuxième tête de série des Championnats féminins de Gstaad, Kiki Bertens a éliminé sa partenaire de double pour passer en demi-finales du tournoi.

Bertens, 35e au monde, a surmonté six doubles fautes et profité de deux bris de service dans chaque manche pour vaincre Johanna Larsson, tête de série no 5, 6-4, 6-4.

Les deux femmes devaient se retrouver plus tard pour leur match en double.

Bertens fera face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo. La 97e raquette mondiale a défait l’Allemande Tamara Korpatsch 6-2, 6-3.

La Tchèque Tereza Martincova a aussi atteint le carré d’as. Elle est venue de l’arrière pour vaincre l’Allemande issue des qualifications Antonia Lottner 3-6, 6-1, 7-5.