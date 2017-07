MILAN — La manufacturier Pirelli a conclu que le problème de pneumatique de Sebastian Vettel au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier a été provoqué par une crevaison lente.

Le pilote de Ferrari semblait en voie de se classer troisième lorsque son pneu avant gauche a soudainement crevé à deux tours de l’arrivée. Le quadruple champion du monde est parvenu à revenir aux puits pour changer le pneu et il s’est assuré de la septième place pour demeurer en tête du championnat.

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté la course et réduit l’écart derrière Vettel à un point.

«Une investigation détaillée a maintenant confirmé que la cause du problème était une crevaison lente, a précisé Pirelli dans un communiqué. Le fait de revenir aux stands avec un pneu dégonflé a mené à la crevaison.»

Le coéquipier de Vettel chez Ferrari, Kimi Raikkonen, a connu une défaillance semblable un tour avant l’Allemand.

Raikkonen roulait à la deuxième position mais son problème de pneu a permis à Valtteri Bottas d’offrir un doublé à Mercedes avec Hamilton. Le Finlandais semblait même vouer à perdre son podium au profit de Vettel mais, en vertu d’un étrange coup du sort, il a fini la course au troisième rang à la suite du problème de Vettel.

«Le pneu endommagé de Raikkonen laisse moins de preuves du déroulement des faits, des tests et des analyses sont donc encore en cours aux laboratoires et dans les structures d’essais internes, a ajouté Pirelli. Il faudra quelques jours de plus pour arriver à une conclusion définitive.»

La saison du championnat de Formule 1 se poursuit avec la présentation du Grand Prix de Hongrie la semaine prochaine.