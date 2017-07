OTTAWA — L’attaquant Ryan Dzingel et les Sénateurs d’Ottawa ont finalement évité l’arbitrage et ils se sont entendus sur une entente de deux ans d’un montant moyen de 1,8 million $ US.

Dzingel, âgé de 25 ans, touchera 1,5 million $ la première année et 2,1 millions $ la seconde.

Dzingel a réussi des sommets personnels dans la plupart des catégories à sa première saison complète dans la LNH, avec 14 buts et 32 points en 81 matchs.

Il a ajouté deux buts et une mention d’aide en 15 matchs éliminatoires pour aider les Sénateurs à se rendre jusqu’en finale d’Association.

Dzingel totalise 17 buts, 24 passes et 41 minutes de pénalités en 111 matchs en carrière dans la LNH.

Sélectionné par les Sénateurs avec leur deuxième choix de septième ronde — 204e au total — au repêchage de 2011, Dzingel a passé trois saisons avec les Buckeyes de l’Ohio avant d’entreprendre sa carrière professionnelle.