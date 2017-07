DÉTROIT — Les Red Wings de Detroit et l’attaquant Tomas Tatar se sont entendus sur un contrat de quatre saisons et 21,2 millions $ US.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi, au lendemain d’une audience d’arbitrage et avant que l’arbitre ne rende sa décision. Le salaire de Tatar représentera 5,3 millions $ par saison dans la masse salariale des Red Wings jusqu’au terme de la campagne 2020-21.

Le Tchèque âgé de 26 ans a dominé les Red Wings avec 25 buts la saison dernière, en plus d’amasser 21 aides. Il a inscrit au moins 20 buts lors de chacune des trois dernières campagnes et il totalise 99 buts et 95 aides en 345 matchs dans la LNH.

Les Red Wings ont sélectionné Tatar en deuxième ronde, 60e au total, lors du repêchage de 2009.