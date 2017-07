NEWPORT, R.I. — Le favori John Isner a défait son compatriote américain Dennis Novikov 6-4, 6-4, vendredi, obtenant ainsi une place dans le carré d’as des Championnats du Temple de la renommée du tennis.

Isner a accumulé 20 as et n’a jamais accordé d’occasions de bris à son rival. Isner a remporté le tournoi sur gazon en 2011 et 2012.

Seule tête de série toujours en lice, Isner affrontera l’Américain Bjorn Fratangelo lors des demi-finales. Fratangelo a eu le meilleur sur le Français et quatrième tête de série Pierre-Hugues Herbert 6-2, 5-7, 6-4.

Dans l’autre demi-finale, l’Allemand Peter Gojowczyk croisera le fer avec l’Australien Matthew Ebden. Ce dernier est le premier joueur issu des qualifications à atteindre les demi-finales à Newport depuis 2011.