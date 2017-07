Une personne au courant de la situation a dévoilé à The Associated Press que Pau Gasol a signé un contrat de trois ans avec les Spurs de San Antonio.

L’Espagnol de sept pieds et les Spurs en sont venus à une entente vendredi et la troisième saison du pacte est partiellement garantie. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que l’équipe n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Gasol a refusé en juin de se prévaloir d’une clause de 16 millions $US à son contrat afin de signer un contrat à plus long terme avec les Spurs. Ceux-ci ont offert un contrat à leur meneur Patty Mills et ils ont ajouté à leur formation les joueurs autonomes Rudy Gay et Brandon Paul.

Gasol a revendiqué une moyenne de 12,4 points, 7,8 rebonds, 1,1 bloc et 25,4 minutes de jeu pour les Spurs, la saison dernière.

Le réseau ESPN a été le premier à rapporter la nouvelle.