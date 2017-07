LAS VEGAS — L’étoile de l’UFC Conor McGregor a complété les 25 heures de travail communautaire imposées par des dirigeants du Nevada à la suite d’une tirade d’insultes et du lancer d’une bouteille lors d’une échauffourée avec un rival pendant une conférence de presse d’avant-combat, l’an dernier à Las Vegas.

Un document obtenu par l’Associated Press indique que McGregor a participé à des discussions avec des enfants et des adolescents de Dublin au sujet de «l’intimidation physique et verbale, ainsi que la cyberintimidation».

La Commission athlétique de l’État du Nevada avait imposé des sanctions à McGregor et Nate Diaz après que les deux hommes et des membres de leur entourage se soient échangé des insultes et lancé des bouteilles d’eau lors d’une conférence de presse le 17 août.

Plus tôt en juillet, McGregor et Floyd Mayweather fils ont effectué des commentaires homophobes et racistes lors d’une tournée de promotion de leur combat à venir. Un responsable de la commission a indiqué à l’AP vendredi qu’elle ne prévoyait pas sanctionner les deux hommes «pour l’instant».