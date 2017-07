MARSEILLE, France — Chris Froome s’est presque assuré de remporter le Tour de France pour une quatrième fois en s’imposant lors d’un contre-la-montre à Marseille, samedi.

Le Britannique a augmenté son avance au classement général en terminant troisième de l’avant-dernière étape, sur 22,5 km.

Le Polonais Maciej Bodnar a été le roi de la 20e étape, terminant une seconde devant un compatriote, Michal Kwiatkowski.

«Je n’arrive pas encore à y croire, a dit Bodnar. Je suis passé près l’an dernier et plus tôt cette année, et là j’ai finalement réussi. C’était très beau de voir l’atmosphère dans le stade. C’est merveilleux.»

Froome a 54 secondes d’avance sur le Colombien Rigoberto Uran, ainsi qu’un coussin de deux minutes et 20 secondes devant Romain Bardet, de la France.

Froome est sur le point de remporter la Grande boucle pour la quatrième fois en cinq ans. La route vers Paris et les Champs-Élysées est surtout protocolaire.

«C’est une sensation tout simplement fabuleuse, a t-il dit. C’est le Tour de France le plus serré que j’ai disputé. Il y avait un peu de pression (samedi) mais quant à moi, c’est toujours une bonne chose d’avoir de la pression.»

Le coureur de Team Sky a triomphé en 2013, 2015 et 2016. Il n’a pas gagné d’étape lors de l’édition de cette année.

Diminué par la fatigue et la chaleur, Bardet a peiné dans la montée vers la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, mais il a quand même préservé une seconde de priorité sur l’Espagnol Mikel Landa. Au début de l’étape, il avait plus d’une minute d’avance sur ce dernier.

Deux fois deuxième au Giro, Uran a heurté des barrières à l’entrée du Vélodrome, point de départ et d’arrivée de l’étape. Il est resté sur son vélo mais a perdu beaucoup de temps, finissant huitième, à 31 secondes de Bodnar.