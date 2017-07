SAN FRANCISCO — Pablo Sandoval est de retour avec les Giants de San Francisco après avoir signé un contrat des ligues mineures avec l’équipe californienne, samedi.

Le joueur le plus utile de la Série mondiale en 2012 est entré dans le vestiaire des Giants comme s’il ne l’avait jamais quitté. Il a été accueilli par plusieurs joueurs et il a enlacé son ancien coéquipier et receveur de l’enclos des releveurs Eli Whiteside.

C’est une scène que plusieurs personnes croyaient impossible après que Sandoval eut quitté les Giants en mauvais termes, après la saison 2014. Il avait aidé l’équipe à remporter trois Séries mondiales en cinq ans.

Sandoval s’est excusé pour ses actions et il a porté le blâme sur son immaturité, qui à l’époque l’avait poussé à exprimer de virulents commentaires.

Âgé de 31 ans, Sandoval devrait être le frappeur désigné du club-école au niveau A, à San Jose, samedi. Il occupera ensuite des fonctions de joueur de troisième but et de frappeur désigné au niveau AAA, à Sacramento.

Les Red Sox de Boston avaient libéré Sandoval mercredi, quand le joueur de troisième but ne s’était pas présenté après avoir été désigné pour assignation.