SYLVANIA, Ohio — Nelly Korda a réussi un oiselet lors de ses deux derniers trous et elle a remis une carte de 66 (moins-5) pour se donner une avance de deux coups au sommet de la Classique Marathon, samedi.

Âgée de 18 ans, Korda, la soeur de la golfeuse du circuit de la LPGA Jessica Korda et la fille du joueur de tennis Peter Korda, a montré un pointage cumulatif de moins-15 après trois rondes à Highland Meadows. Elle avait amorcé le tournoi en jouant 68 avant d’inscrire un 64 à sa carte, vendredi, ce qui s’avérait le meilleur pointage de la deuxième ronde.

La Sud-Coréenne In-Kyung Kim occupe le deuxième rang en vertu d’une ronde de 68.

Gerina Piller, la meneuse au terme des deux premières rondes, a joué 70 et elle a glissé à égalité en troisième position avec Lexi Thompson (69), Sandra Changkija (65), Aditi Ashok (68), Peiyun Chien (69) et la championne de l’Omnium féminin des États-Unis, Sung Hyun Park (67). Les six golfeuses accusent trois coups de retard derrière la meneuse.

Lydia Ko, qui n’a pas signé une victoire depuis son sacre à ce même tournoi, l’année dernière, a bouclé le parcours en 65 coups et elle se retrouve à égalité en 19e place, à moins-7. Elle avait également remporté cet événement en 2014.

Alena Sharp est la seule joueuse canadienne à prendre part aux rondes du week-end et elle a remis une carte de 68. Elle est à égalité avec Ko et trois autres golfeuses.