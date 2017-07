INDIANAPOLIS — La recrue William Byron a esquivé et a zigzagué dans les deux derniers tours pour résister à Paul Menard et ainsi remporter la course de la série NASCAR Xfinity présentée à Indianapolis, samedi.

Aussi peu de 0,108 seconde séparait les deux concurrents au fil d’arrivée, la plus petite marge dans l’histoire de la course. Joey Logano a pris le troisième rang, à plus de trois secondes derrière les deux premiers.

Kyle Busch a terminé au 12e échelon, échouant dans sa tentative de devenir le premier pilote à remporter cinq courses consécutives sur le circuit d’Indianapolis.

Byron, âgé de 19 ans, a remporté trois de ses cinq derniers départs, dont les deux derniers à Daytona et à Indianapolis. Cette fois-ci, il a dû user de quelques astuces pour parvenir à bloquer Menard et d’un peu de chance pour compléter le dernier tour avec ce qu’il croyait être un pneu dégonflé.

Byron a également remporté la première étape de la course seulement 0,113 seconde devant Busch. Auteur de la pole, Elliott Sadler a gagné la deuxième étape de l’épreuve malgré les nombreux drapeaux jaunes, tout juste devant Brennan Poole.