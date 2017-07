CHICAGO — Kris Bryant a croisé le marbre à la suite d’un double d’Anthony Rizzo, couronnant une remontée de trois points en huitième manche, et les Cubs de Chicago ont comblé un déficit pour vaincre les Cardinals de St. Louis 3-2, samedi.

Un duel de lanceurs classique entre Jon Lester et Adam Wainwright a gardé les deux équipes hors de la feuille de pointage jusqu’en huitième. Les Cubs ont amorcé la journée un match derrière les Brewers de Milwaukee, détenteurs du premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Cardinals se trouvent à trois matchs et demi des Brewers.

Les Cubs ont dû effectuer une remontée en raison des longues balles de Paul DeJong et Randal Grichuk, frappées aux dépens de Lester.

Le double d’un point de Ben Zobrist a permis aux Cubs de réduire l’écart à 2-1 et il a chassé Wainwright de la rencontre. Bryant a accueilli le releveur Matt Bowman (2-4) en claquant un simple qui a nivelé la marque.

Faisant face à un compte de 3-2, Rizzo a cogné une balle au champ centre-gauche. Posté au premier coussin, Bryant a couru sur les sentiers avant de glisser au marbre. Le receveur Yadier Molina n’a pu capter le relais de Dexter Fowler, envoyé un peu trop haut.

Lester (7-6), qui avait un match parfait avant que Wainwright frappe un simple en sixième, a retiré 10 frappeurs sur des prises. Wade Davis a accordé deux buts sur balles avant de retirer Molina sur des prises pour récolter son 19e sauvetage en autant de tentatives.

Padres 4 Giants 5 (12 manches)

Nick Hundley a poussé Kelby Tomlinson au marbre en 12e manche et les Giants de San Francisco ont défait les Padres de San Diego 5-4.

Tomlinson s’était rendu sur les sentiers à la suite d’un optionnel et il avait atteint le deuxième but après un mauvais lancer de Kevin Quackenbush (0-2). Hundley a envoyé une balle par-dessus le voltigeur de gauche Jose Pirela et Tomlinson a croisé la plaque.

Eduardo Nunez a placé trois balles en lieu sûr et il a produit deux points, Hundley a également ajouté un autre simple et les Giants ont profité d’une erreur de l’arrêt-court Allen Cordoba pour marquer trois points.

Will Myers a claqué une deuxième longue balle en autant de jours lors d’une quatrième manche de quatre points des Padres, mais ceux-ci ont raté plusieurs occasions pour subir un quatrième revers à leurs six dernières parties.

Josh Osich (3-1) a retiré cinq frappeurs, dont trois au bâton, et il a inscrit la victoire à sa fiche.