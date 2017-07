INDIANAPOLIS — Kyle Busch a décroché la pole, samedi, et il sera en quête d’une troisième victoire consécutive au Brickyard 400 de la NASCAR, dimanche.

Busch a pris la première position des qualifications lors du tour final grâce à une vitesse de 187,301 milles à l’heure sur le circuit ovale d’une distance de 2,5 milles. Kevin Harvick s’est hissé au deuxième rang en vertu d’une vitesse de 186,332 milles à l’heure. Jamie McMurray s’élancera quant à lui de la troisième position.

C’est la deuxième année d’affilée que Busch remporte la position de tête à Indianapolis. Les seuls autres pilotes de la série à avoir réussi cet exploit au Brickyard sont Jeff Gordon, en 1995 et 1996, et Ernie Irvan, en 1997 et 1998.

Busch tentera de devenir le deuxième pilote à mettre la main sur la victoire à Indianapolis pour une troisième année de suite. L’ancienne vedette de la Formule 1 Michael Schumacher a remporté le Grand Prix des États-Unis quatre années consécutives, toutes sur le circuit routier.