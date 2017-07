NASHVILLE — Les Predators de Nashville et Viktor Arvidsson, auteur de 31 buts la saison dernière, ont conclu une nouvelle entente d’une durée sept ans et d’une valeur de 29,75 millions $US.

Arvidsson empochera un salaire moyen de 4,25 millions $ par année jusqu’en 2022-23. Le directeur général David Poile a confirmé l’entente samedi soir, après que les deux parties eurent eu recours à l’arbitrage, plus tôt dans la journée.

Le joueur autonome avec compensation a mené les Predators au chapitre des buts, à égalité avec Filip Forsberg, et des points, à égalité avec Ryan Johansen avec 61. Après avoir connu une saison de 16 points en 2015-16, son amélioration de 45 points représentait la deuxième plus élevée de la LNH, la saison dernière.

Arvidsson a inscrit 13 points en 22 rencontres durant le parcours éliminatoire des Predators. Le Suédois âgé de 24 ans a récolté 39 buts et 38 mentions d’assistance pour 77 points en 142 parties dans la LNH, toutes disputées dans l’uniforme des Predators.

Deux joueurs autonomes avec compensation doivent encore s’entendre avec le club avant le début de la prochaine campagne: le joueur de centre Johansen et l’attaquant Austin Watson.