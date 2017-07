ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rangers du Texas ont profité de trois erreurs des Rays de Tampa Bay pour inscrire trois points en sixième manche et ainsi l’emporter 4-3, samedi soir.

Les Rangers ont pris les devants 4-3 durant la sixième manche, qui fut très importante dans le dénouement de cette rencontre. Deux points ont été marqués après que le voltigeur de centre Mallex Smith eut mal joué le ballon d’Adrian Beltre, alors qu’il y avait deux retraits. Beltre a ensuite croisé le marbre lors d’un mauvais lancer de Chris Archer alors que Mike Napoli se trouvait au bâton.

Elvis Andrus, qui n’avait pas frappé un seul coup sûr en 16 présences au bâton avant le début de cette série, a cogné un circuit pour une deuxième soirée de suite pour les Rangers, qui ont signé un second gain consécutif après avoir connu une séquence de cinq défaites.

Andrew Cashner (5-8) a concédé trois points et quatre coups sûrs en un peu plus de six manches de travail. Alex Claudio, le troisième releveur des Rangers, a réussi quatre retraits pour obtenir son quatrième sauvetage.

Archer (7-6) a alloué quatre points, quatre coups sûrs et a retiré 11 frappeurs sur des prises. Il établit ainsi un record d’équipe en ayant disputé un 24e match lors duquel il a retiré plus de 10 adversaires au bâton. David Price en avait réussi 23 avec les Rays.

White Sox 2 Royals 7

Mike Moustakas a cogné deux circuits, tandis que Salvador Perez, Brandon Moss et Jorge Bonifacio ont également claqué une longue balle pour permettre aux Royals de Kansas City de l’emporter 7-2 face aux White Sox de Chicago.

Pour la première fois en deux ans, les White Sox connaissent une séquence de huit revers.

Melky Cabrera a frappé quatre coups sûrs pour la deuxième fois cette semaine et il a donné une avance de 2-0 aux White Sox en cognant un circuit en troisième manche et un double d’un point en cinquième.

Mike Pelfrey n’a accordé que deux coups sûrs jusqu’en sixième manche, mais il a cédé sa place au monticule après avoir donné un but sur balles à Lorenzo Cain, son sixième du match. En relève, David Holmberg (1-3) a retiré Eric Hosmer sur un ballon, mais a accordé trois circuits d’affilée dans une séquence de huit lancers.

Le circuit de deux points de Perez a égalé la marque, Moustakas a claqué une longue deux lancers plus tard, Alcides Escobar s’est fait retirer sur un roulant et Moss a cogné un circuit pour donner une avance de 4-2 aux Rangers. Whit Merrifield a ajouté un simple d’un point aux dépens de Juan Minaya.

Tigers 5 Twins 6

Kyle Gibson a blanchi l’adversaire jusqu’en huitième manche à son plus long départ de la saison, Zack Granite a frappé trois des 14 coups sûrs des siens et les Twins du Minnesota ont battu les Tigers de Detroit 6-5.

Gibson (6-8), qui affichait une moyenne de points alloués de 6,29 avant le début de la rencontre, était un candidat à remplacer au sein de la rotation de lanceurs des Twins, mais il avait plutôt des airs d’un as samedi.

Il s’est retiré de la rencontre après avoir lancé durant la huitième manche pour la première fois cette saison et les Tigers ont surmonté un déficit de cinq points pour l’emporter. Le double automatique d’Alex Presley a brisé le blanchissage de Gibson. Justin Upton a suivi avec un circuit de trois points aux dépens du releveur Taylor Rogers pour réduire l’écart 6-4.

Les Tigers ont marqué à nouveau sur une erreur de lancer de Miguel Sano, avant que le stoppeur Brandon Kintzler retire Andrew Romine sur un roulant pour mettre un terme à la manche.