CALGARY — Jerome Messam a récolté plus de 100 verges de gain et son plongeon d’une verge au quatrième quart a permis aux Stampeders de Calgary de sceller la victoire de 27-10 face aux Roughriders de la Saskatchewan.

Alors que le match semblait toujours incertain, malgré la dominance des Stampeders, Roy Finch a permis aux locaux de reprendre le ballon à la ligne de 29 des Roughriders et leur a donné une chance en or de sceller la victoire. Quelques jeux plus tard, Messam a plongé dans la zone des buts pour donner la victoire à son équipe.

Messam a terminé sa soirée de travail avec 135 verges de gain par la course et a disputé de loin son meilleur match de la saison.

Le quart-arrière des Stampeders Bo Levi Mitchell a lancé une passe de touché à Marquay McDaniel — sa 100e en carrière — et à Lemar Durant et le botteur Rene Paredes a botté un placement de 23 verges pour prendre les devants 17-0 avant la mi-temps.

Paredes a également réussi un placement de 47 verges au début du quatrième quart.

Le vent a tourné en faveur des visiteurs au retour de l’entracte, leur permettant de raviver l’espoir.

Mitchell a complété 16 de ses 28 passes pour récolter 253 verges par voie aérienne, en plus de deux passes de touché et une interception. McDaniel et Kamar Jorden ont capté des ballons pour 88 verges.

Kevin Glenn a obtenu 203 verges par la voie des airs.