CINCINNATI — Scooter Gennett a réussi son 17e circuit de la saison et les Reds de Cincinnati ont gagné 6-3 face aux Marlins de Miami, dimanche.

Sa frappe en solo a porté le score à 2-1 Reds en quatrième, procurant l’avance aux siens de façon permanente.

Le joueur de deuxième but a ajouté un simple d’un point en cinquième.

Eugenio Suarez et Tucker Barnhart ont aussi frappé la longue balles pour les Reds, qui mettaient fin à une série de trois revers.

Billy Hamilton a cogné trois coups sûrs et a volé deux buts. Il domine le baseball majeur avec 43 larcins.

Sal Romano (2-2) a espacé un point et trois coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs au bâton. Raisel Iglesias a mérité un 17e sauvetage.

A.J. Ellis a claqué un circuit en solo dans une cause perdante. Tom Koehler (1-5) a permis six points et neuf coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Giancarlo Stanton a connu un match de 0 en 4 mais il s’est distingué avec son bras au champ droit, épinglant deux coureurs.

Brewers 3 Phillies 6

Les Phillies de Philadelphie ont dénoué l’impasse de 2-2 avec quatre points en cinquième, filant vers un gain de 6-3 aux dépens des Brewers de Milwaukee.

Howie Kendrick a brisé l’égalité avec un simple de deux points. Nick Williams a ajouté un optionnel, puis Odubel Herrera a fourni un simple d’un point.

Williams avait cogné un circuit de deux points en quatrième.

Jerad Eickhoff (2-7) a permis deux points et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton. Luis Garcia est allé chercher le sauvetage.

Junior Guerra (1-4) a donné cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.

Athletics 3 Mets 2

La recrue Matt Chapman a brisé l’égalité en frappant un circuit en septième manche et les Athletics d’Oakland ont défait les Mets de New York 3-2.

À l’approche de la date butoir des échanges, le 31 juillet, les Mets amorceront un périple de 10 matchs à l’étranger et on ne sait toujours pas si les vétérans Jay Bruce et Lucas Duda seront de la formation quand l’équipe reviendra au Citi Field. Les Mets avaient remporté leurs quatre dernières parties.

Marcus Semien et Khris Davis ont aussi cogné une longue balle pour les Athletics, aidant le gérant Bob Melvin à signer une 999e victoire dans les Majeures. Semian a réussi un circuit sur le sixième lancer de l’affrontement tandis que Davis a frappé sa 28e longue balle de la campagne, en quatrième manche.

Michael Conforto a claqué un 19e circuit cette saison, en cinquième manche, et les Mets ont montré une fiche de 6-4 lors de leur séjour de 10 parties à domicile.