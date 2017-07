MIRABEL, Qc — L’Américain Hank Lebioda a remis une carte de 66 (moins-4) et il est devenu le premier champion de l’Omnium Placements Mackenzie, dimanche.

Lebioda, qui était le meneur au terme des deuxième et troisième rondes, a conclu ce tournoi du Circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada avec un pointage cumulatif de moins-20 sur le parcours du Club de golf Les Quatre Domaines, à Mirabel.

L’Américain a aisément devancé par huit coups ses compatriotes Jonathan Garrick et Rico Hoey ainsi que le Torontois Daniel Kim. En raison du mauvais temps, qui a perturbé les deux premières journées de compétition, le champion a dû disputer 31 trous, dimanche.

«Je ne réalise pas encore ce qui m’arrive, a dit Lebioda, qui savoure sa première victoire chez les professionnels. Ce n’est pas toujours simple, mais il y a des jours où tout est plus facile. Certains disent qu’il faut se concentrer sur la tâche à accomplir; je me contente plutôt d’apprécier le moment et de ne retenir que le côté positif de la vie.»

Question de mieux apprécier le moment, Lebioda a empoché 31 500 $ canadiens des 175 000 $ qui constituaient la bourse totale de cet événement.

À quelques jours de l’Omnium canadien RBC, le champion amateur canadien Hugo Bernard a connu un excellent tournoi. Il a joué 65 lors de la quatrième ronde et il a complété le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-10. Il s’est emparé du septième échelon, à égalité avec six autres golfeurs.

Bernard a notamment réussi un oiselet au cours de ses trois derniers trous.

«D’avoir terminé en force après un passage à vide en fin de deuxième ronde me redonne confiance. J’ai déjà hâte à la semaine prochaine», a déclaré Bernard, faisant allusion à sa deuxième participation à l’Omnium canadien.

Le Montréalais Beon Yeong Lee a terminé au 14e rang, à moins-9, tandis que Vincent Blanchette a conclu l’événement en 22e position, à moins-7.

Organisé sous l’égide de Circuit Canada Pro Tour, l’Omnium Placements Mackenzie était le premier événement présenté au Québec depuis le lancement du circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada, en 2013.

Les activités mises de l’avant par Circuit Canada Pro Tour dans le cadre de cet événement ont permis d’amasser la somme de 30 068 $, qui a été remise à la Fondation CHU Saint-Justine.