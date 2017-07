INDIANAPOLIS — Kasey Kahne est sorti triomphant d’une épreuve mouvementée du Brickyard 400, dimanche, pour signer une première victoire en trois ans dans la série principale de la NASCAR.

Le pilote de l’équipe Hendrick Motorsports a franchi la ligne d’arrivée sous un drapeau jaune alors que la course a duré pendant plus de six heures. Elle s’est terminée au crépuscule après 167 tours, en deuxième prolongation.

Brad Keselowski a conclu l’épreuve en deuxième position.

Ce fut une journée folle au Indianapolis Motor Speedway, marquée par un accident impliquant Kyle Busch et Martin Truex fils, les deux pilotes les plus rapides, alors qu’il ne restait que 49 tours à faire.

Ce n’était qu’un prélude aux 20 derniers tours de la course, au cours desquels cinq accidents sont survenus, dont deux ont provoqué la sortie d’un drapeau rouge.

Après avoir mené les 71 premiers tours de l’épreuve, Busch semblait sur le point d’écrire une page d’histoire en devenant le premier pilote à gagner à Indianapolis trois fois de suite. Mais la voiture de Truex a glissé sur la piste et elle a heurté celle de Busch, menant les deux hommes directement dans le muret.

La porte s’est ensuite ouverte pour Kahne, qui a éprouvé des difficultés pendant toute la saison. Alors que les accidents se produisaient derrière lui, Kahne a surmonté des crampes aux muscles pour tenir le coup et remporter une 18e victoire en carrière et une première depuis la course disputée à Atlanta, en 2014.