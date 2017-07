Adrian Beltre a encore besoin de 11 coups sûrs pour atteindre le cap des 3000 en carrière — une étape importante qui attirerait enfin l’attention sur un grand joueur plutôt discret.

Beltre n’a jamais remporté le titre de joueur par excellence et il a été membre de l’équipe d’étoiles quatre fois seulement, étant même ignoré en 2004 alors qu’il était en voie d’obtenir 48 circuits avec les Dodgers. Même s’il n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur, le joueur de troisième but de 38 ans a connu une carrière qui pourrait en faire un candidat au Temple de la renommée, et son 3000e coup sûr pourrait très bien y contribuer. Beltre totalise également 453 circuits, une moyenne de .286 en carrière et cinq gants d’or.

Beltre et les Rangers du Texas amorcent une série de neuf matchs à domicile, lundi soir, contre les Marlins de Miami. Il pourrait donc obtenir son 3000e coup sûr à domicile.

Beltre est l’un des quelques joueurs à la fin de la trentaine qui ont toujours l’occasion de bonifier leur palmarès en fin de carrière. Et ces autres vedettes ont, chacun à leur façon, des éléments qui plaident en leur faveur en vue d’une place au Temple:

— Albert Pujols, Angels. L’athlète de 37 ans est sous contrat jusqu’en 2021. C’est donc dire que le triple joueur par excellence a la possibilité d’ajouter à sa longue liste de succès. Il a cogné son 600e circuit plus tôt cette année, et il devrait probablement obtenir son 3000e coup sûr la saison prochaine. Seuls Hank Aaron, Alex Rodriguez et Willie Mays ont atteint ces deux deux jalons.

— Ichiro Suzuki, Marlins. Suzuki compte plus de 3000 coups sûrs dans les Ligues majeures — et ce chiffre ne tient pas même pas compte de sa carrière quand il jouait au Japon. Il est maintenant âgé de 43 ans et frappe pour seulement .227, mais sa carrière unique est incroyable.

— Carlos Beltran, Astros. Âgé de 40 ans, il totalise 433 circuits et 312 buts volés. Si les partisans des Mets se souviennent que son retrait au bâton à mis fin à la Série de championnat de la Ligue nationale en 2006, sa contribution d’ensemble en éliminatoire a été exceptionnelle. Avec une moyenne de seulement .229 cette saison, il a perdu son oeil au bâton, mais il aura beaucoup d’appuis en vue d’une place au Panthéon.

— Chase Utley, Dodgers. Les meilleures saisons d’Utley ont probablement été sous-estimées. Il a remporté le bâton d’argent quatre saisons d’affilée de 2006 à 2009 et a compilé des statistiques impressionnantes pour un joueur de deuxième but. L’athlète de 38 ans frappe pour .225 cette année et il est encore à 176 coups sûrs du cap des 2000 en carrière. L’analyse des statistiques avancées en vue d’une place au Temple est acceptable malgré son faible total de coups sûrs, mais il ne se démarque guère en fin de carrière.

— CC Sabathia, Yankees. Les probabilités que Sabathia entre au Temple en ont pris un coup lorsqu’il a compilé une moyenne de 4,81 de 2013 à 2015. Sa saison 2015 a pris fin avec un séjour dans une clinique pour un problème d’alccol mais le gaucher a connu plus de succès depuis. Sabathia, qui a eu 37 ans la semaine dernière, montre une fiche de 9-3 cette année et une moyenne de 3,44. Il lui manque 203 retraits au bâton pour atteindre le chiffre des 3000.