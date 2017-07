PITTSBURGH — Le défenseur Brian Dumoulin des Penguins de Pittsburgh a vu son jeu efficace avec les champions de la coupe Stanley être récompensé par un nouveau contrat.

Dumoulin a accepté une entente de six ans qui lui rapportera en moyenne un salaire de 4,1 millions $ par année.

Dumoulin, âgé de 25 ans, a totalisé trois buts et 11 mentions d’aide lors des deux conquêtes consécutives de la coupe et il n’a pas raté un match éliminatoire ces deux dernières saisons.

Il a été utilisé en moyenne 21:59 minutes en éliminatoires et son différentiel de plus-9 a été le meilleur des défenseurs des Penguins. Dumoulin a dû jouer un rôle plus important ce printemps en raison de l’absence de Kris Letang, blessé et qui a raté toutes les séries éliminatoires.