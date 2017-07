PHILADELPHIE — Les Eagles de Philadelphie ont embauché le joueur canadien de rugby à 7 Adam Zaruba.

Âgé de 26 ans et originaire de North Vancouver, Zaruba avait obtenu un essai dimanche pour démontrer sa valeur comme ailier rapproché. Il a signé un contrat de trois saisons, lundi.

Le colosse de six pieds cinq pouces et 265 livres a joué au football à l’école secondaire et brièvement à l’Université Simon Fraser, avant de se concentrer sur le rugby.

Zaruba a aidé le Canada à remporter le bronze lors d’un événement des Séries mondiales de rugby à 7, à Londres, en mai.