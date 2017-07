SAN ANTONIO — Les Spurs de San Antonio ont octroyé un contrat de trois saisons à Pau Gasol.

L’équipe a confirmé la nouvelle lundi. Gasol avait décidé de se prévaloir d’une clause échappatoire au contrat de deux saisons qu’il avait signé avec le club l’été dernier pour permettre aux Spurs de jouir d’une plus grande flexibilité quant à la masse salariale dans l’objectif qu’ils puissent acquérir plus de joueurs autonomes. Il a cependant toujours eu l’intention de revenir avec l’équipe avec laquelle il a affiché des moyennes de 12,4 points et 7,8 rebonds en 25 minutes de jeu par match la saison dernière.

Gasol a disputé 64 rencontres, jouant un rôle de premier plan dans la formation qui a signé 61 victoires avant de s’incliner face aux Warriors de Golden State en finale de l’Association Ouest.

L’aide de Gasol a permis aux Spurs d’acquérir Rudy Gay et Brandon Paul par le biais du marché des joueurs autonomes.