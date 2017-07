DÉTROIT — Les Royals de Kansas City ont acquis les services de trois lanceurs des Padres de San Diego lundi, obtenant le partant Trevor Cahill, le stoppeur Brandon Maurer et le releveur Ryan Buchter.

En retour, les Padres ont obtenu les lanceurs Matt Strahm et Travis Wood, le joueur de champ intérieur des mineures Esteury Ruiz et un montant d’argent. L’échange est survenu à une semaine de la date limite des transactions.

Les Royals ont amorcé la journée à égalité avec les Rays de Tampa Bay au deuxième rang dans la course au quatrième as et un match et demi derrière les Indians de Cleveland, meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine. Ils cherchaient à améliorer leur rotation de lanceurs et leur enclos de releveurs et ils l’ont fait en une seule transaction.

Cahill affiche un dossier de 4-3 avec une moyenne de points mérités de 3,69 en 11 départs avec les Padres. Le droitier de 29 ans était un joueur étoile avec les Athletics d’Oakland en 2010.

Maurer a récolté 20 sauvetages en 23 tentatives. Il présente une fiche de 1-4 avec une moyenne de 5,72. Âgé de 27 ans, il a fait ses débuts dans les Majeures avec les Mariners de Seattle en 2013, en tant que partant.

Buchter a un dossier de 3-3 avec un sauvetage et affiche une moyenne de 3,05 en 42 rencontres. Le gaucher de 30 ans a lancé à 67 reprises pour les Padres l’an dernier.